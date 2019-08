По некоторым данным, митинги состоятся в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго, передаёт The Guardian .

Лидер оппозиционной Лейбористcкой партии Джереми Корбин поддержал намерения граждан, отметив, что люди имеют право на голос против.

Корбин также призвал народ присоединиться к демонстрациям.