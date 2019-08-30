https://static.news.ru/photo/d87d96f6-cbc9-11e9-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/face to face/Global Look Press

Жители Великобритании намерены организовать акции протеста, чтобы выразить своё несогласие с планами премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента.

По некоторым данным, митинги состоятся в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго, передаёт The Guardian .

Лидер оппозиционной Лейбористcкой партии Джереми Корбин поддержал намерения граждан, отметив, что люди имеют право на голос против.

Общественное возмущение тем, как Борис Джонсон уничтожил демократию, было оглушающим. Люди правы, что выходят на улицы, — написал он на своей странице в Twitter.

Корбин также призвал народ присоединиться к демонстрациям.

The public outrage at Boris Johnson shutting down democracy has been deafening. People are right to take to the streets - and I encourage everyone to join the demonstrations in London and across the country tomorrow.



Find out more here: https://t.co/iiSlNu4DBR pic.twitter.com/AQIqNA0WgH — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 30 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Борис Джонсон заявил, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.

Глава британского правительства принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченному на 31 октября.