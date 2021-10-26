Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией

Читатели британского издания Daily Mail, комментируя учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма, заявили, что в случае войны Великобритания сможет захватить полуостров. По их словам, когда-то она уже воевала за Крым, сможет это сделать и теперь.

Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет — сможет захватить его снова, — написал пользователь по ником skylinee.

По мнению других пользователей, Россия проводит обычные военные учения, Великобритания делает то же самое, поэтому эти маневры никому не угрожают. Ещё один читатель Simple Jake считает, что Лондону не стоит враждовать с Москвой, а лучше сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время военных учений морской полигон в акватории Чёрного моря закрыли для судоходства. Для этого было задействовано 20 боевых и вспомогательных корабле Черноморского флота. Входе учений экипаж фрегата «Адмирал Григорович» ЧФ провёл совместные ракетные стрельбы с боевыми расчётами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утёс».

Ранее Россия провела в Тихом океане совместные учения с Китаем «Морское взаимодействие — 2021». Движение судов через проливы вызвало сильную обеспокоенность руководства Японии. Жители страны также были встревожены, посчитав, что их «окружают».