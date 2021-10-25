«Америка не спасёт»: в Японии запаниковали из-за учений России и Китая

Жители Японии встревожились из-за недавно завершившихся совместных учений России и Китая в Японском море. На островах выразили опасение, что их «окружают», назвав это «тревожным посланием», и утверждая, что США «не спасёт». Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Читатели портала призывают в срочном порядке укреплять обороноспособность страны. Они считают, что Японии нужно обзаводиться ядерным оружием, создавать новую военную стратегию и воспитывать «лидеров».

Это нам сигнал, что мы окружены. Ясно, что Америка нас не спасёт, — отмечается в одном из комментариев.

Другие читатели издания также настроены пессимистично, утверждая, что в Японии сейчас тяжёлая ситуация, нужно срочно «наращивать военный потенциал». Однако они признают, что при нынешнем руководстве это невозможно.

10 китайских и российских кораблей до этого прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешён международным правом. ВМФ России и Военно-морские силы КНР провели учения «Морское взаимодействие — 2021», которые завершились 18 октября в Японском море.

Сообщалось, что власти Японии продолжат следить за действиями российских и китайских военных кораблей, совместно прошедших через Сангарский пролив (пролив Цугару) по направлению из Японского моря в Тихий океан. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Ёсихико Исодзаки.