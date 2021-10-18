В Японии заявили о слежке за учениями военных кораблей РФ и Китая
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:19, 19 октября 2021
Фото: минобороны.рф
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Власти Японии продолжают следить за действиями российских и китайских военных кораблей, совместно прошедших через Сангарский пролив (пролив Цугару) по направлению из Японского моря в Тихий океан. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Ёсихико Исодзаки, подчеркнувший, что подобный манёвр проведён впервые, сообщает РИА Новости.
Восемнадцатого октября мы зафиксировали совместный проход 10 китайских и российских кораблей через пролив Цугару в направлении от Японского моря к Тихому океану. Среди них было пять российских судов и пять китайских судов, — отметил Исодзаки.
Он добавил, что в Токио «продолжают внимательно следить за действиями российских и китайских судов».
ВМФ России и Военно-морские силы КНР провели учения «Морское взаимодействие — 2021», которые завершились 18 октября в Японском море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японского портала Yahoo News встревожились после публикации статьи о совместных военных учениях России и Китая и якобы возможности войны Японии с РФ. По мнению пользователей, у Токио нет шансов выйти победителем в случае такого военного конфликта.