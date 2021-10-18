В Японии заявили о слежке за учениями военных кораблей РФ и Китая

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Китайские читатели высоко оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис, разразившийся в Европе. Свои комментарии они разместили под соответствующим материалом, опубликованном на портале «Гуаньча».

Издание, в частности. привело высказывание Путина, который на пленарном заседании форму «Российская энергетическая неделя» сказал, что РФ никогда не использовала и не планирует использовать энергоресурсы в качестве оружия. Он также...