Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, не болеет. Об этом сообщили ITV News со ссылкой на источник в офисе главы кабинета министров Великобритании Риши Сунака.

«Я бы сказал, что он счастлив и здоров», — рассказал источник.

Информация о болезни 16-летнего кота Ларри появились 24 сентября. Журналисты The Sun написали, что у него серьезно ухудшилось здоровье. По их данным, в резиденции на Даунинг-стрит даже начали разрабатывать протокол на случай смерти животного. Предполагается, что если кот скончается, в социальных сетях будет опубликован определенный текст.

Ларри наняли на службу в резиденцию британских премьеров в 2011 году. Тогда главой кабинета министров был Дэвид Кэмерон. С тех пор Ларри успел поработать с четырьмя премьерами.

На сайте Даунинг-стрит написано, что помимо ловли мышей, кот «проверяет антикварную мебель на качество сна».

Как выглядит кот Ларри — в фотогалерее NEWS.ru.

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Alex Lentati/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Борис Джонсон и кот Ларри

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Борис Джонсон и кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Госсекретарь США Джон Керри выглядит удивленным, увидев кота Ларри во время визита к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону на Даунинг-стрит

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Джон Керри выглядит удивленным, увидев кота Ларри во время визита к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону на Даунинг-стрит

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Фото: Jeremy Selwyn/Evening Standard/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Риши Cунак и кот Ларри

Фото: Zuma\TASS

Риши Cунак и кот Ларри