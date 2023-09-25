Британцы переживают за здоровье кота Ларри: фото главного мышелова На днях появилась информация о болезни животного

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри

Кот Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, не болеет. Об этом сообщили ITV News со ссылкой на источник в офисе главы кабинета министров Великобритании Риши Сунака.

«Я бы сказал, что он счастлив и здоров», — рассказал источник.

Информация о болезни 16-летнего кота Ларри появились 24 сентября. Журналисты The Sun написали, что у него серьезно ухудшилось здоровье. По их данным, в резиденции на Даунинг-стрит даже начали разрабатывать протокол на случай смерти животного. Предполагается, что если кот скончается, в социальных сетях будет опубликован определенный текст.

Ларри наняли на службу в резиденцию британских премьеров в 2011 году. Тогда главой кабинета министров был Дэвид Кэмерон. С тех пор Ларри успел поработать с четырьмя премьерами.

На сайте Даунинг-стрит написано, что помимо ловли мышей, кот «проверяет антикварную мебель на качество сна».

Как выглядит кот Ларри — в фотогалерее NEWS.ru.