Стало известно о серьезной болезни у главного мышелова кабмина Британии The Sun: у 16-летнего кота британского премьера проблемы со здоровьем

Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Ларри, кот с Даунинг-стрит

Главный мышелов британского правительства серьезно болен, сообщает издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. Речь идет о 16-летнем коте Ларри, который принадлежит премьер-министру Риши Сунаку.

Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится, — рассказали журналисты.

В издании не уточнили, что именно произошло с животным, однако отметили, что чиновники уже думают, как сообщить британцам, когда кот умрет. Предполагается, что на этот случай подготовят пресс-релиз, который распространят в социальных сетях.

Ларри очень любят не только на Даунинг-стрит, но и во всей стране. Никто не хочет думать о худшем, но, к сожалению, мы должны подготовиться к этому, — сказал источник издания в кабмине.

Ранее заведующая лабораторией регенеративной ветеринарии Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава РФ Яна Христидис заявляла, что домашние животные чаще всего страдают из-за проблем с питанием. По мнению эксперта, в этом вопросе необходимо проработать четкую стратегию, определившись между натуральной едой и сухим кормом. Также она порекомендовала не давать питомцу еду со стола.