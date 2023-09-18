Ветеринар раскрыла главные ошибки в уходе за питомцами Ветеринар Христидис: хозяева часто не могут подобрать питание для питомца

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Одной из главных ошибок по уходу за питомцем со стороны хозяина является отсутствие стратегии питания, заявила заведующая лабораторией регенеративной ветеринарии Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава РФ Яна Христидис. В разговоре с aif.ru ветеринар уточнила, что часто владельцы не могут выбрать между натуральной едой и кормом. Из-за этого они начинают давать питомцу все подряд и при этом подкармливать со стола.

Важно помнить, что сбалансированное количество белков, витаминов, минералов и других необходимых веществ содержат только корма, и не любые, а премиум-класса. Если же сделан выбор в пользу натуральных продуктов, сбалансированный рацион животному должен подобрать специалист, — пояснила ветеринар.

По словам специалиста, также следует давать питомцу витаминно-минеральные комплексы. Не следует отказываться от вакцинации, даже если животное не выходит на улицу, предупредила Христидис. Ветварч уточнила, что хозяин может занести в дом возбудителей инфекции на обуви. Кроме того, существует множество опасных для животных болезней, передающихся воздушно-капельным путем.

Христидис посоветовала обращать внимание на поведение животного. Если питомец слишком много суетится или стал менее активным, чем обычно, плохо ест и мало пьет, это повод отвести его к ветеринару. Также на наличие заболевания указывают покраснение слизистых, высокая температура, полный отказ от еды и воды, отдышка, отечность и повышенное слюноотделение.

Если же у кошки или собаки есть какие-то болезненные симптомы — животное чихает, кашляет, есть выделения из глаз, то врач может назначить анализы на инфекции. Проходить диагностику и лечение лучше в ветеринарной клинике, а не на дому, — заключила Христидис.

Кинолог Владимир Голубев ранее посоветовал сохранять активный образ жизни для питомца осенью. По его словам, хотя бы раз в сутки животное должно провести полноценную прогулку, в ходе которой оно сможет общаться с другими собаками.