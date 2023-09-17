Россиянам рассказали, как ухаживать за собакой осенью Кинолог Голубев: плохая погода осенью не является поводом лишать собаку прогулки

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Несмотря на осень крайне важно сохранять для питомца активный образ жизни, социализацию и радостное времяпрепровождение, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости. Эксперт поделился советами о том, как заботиться о собаках в это время года.

Голубев посоветовал владельцам собак учесть, что хотя бы раз в сутки животное должно провести полноценную прогулку, в ходе которой оно сможет общаться с другими собаками, исследовать окружающую местность и избавиться от накопившейся энергии. Он также рекомендовал обеспечить своего питомца специальной одеждой и избегать вынужденных гуляний под дождем. По мнению Голубева, важно внимательно следить, чтобы собака не мерзла в прохладную погоду.

Ранее Голубев рассказал, что привычки, которые могут стать проблемными у любимых собак, часто имеют корни в неправильном воспитании. По словам специалиста, прежде чем наказывать питомца за вредное поведение, необходимо понять причины его действий. Правильное воспитание собаки требует последовательности и системности, а изменение правил или грубость могут привести к непослушанию.

Президент РКФ ранее рассказал, что если собака не позволяет никому приближаться к своему хозяину, то это может указывать на проблемы у животного, которые требуют коррекции. Как считает специалист, иначе это может привести к агрессии против человека или других животных.