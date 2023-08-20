Россиянам рассказали, как изменить агрессивного питомца Кинолог: нужно знакомить собаку с незнакомцами, чтобы избежать агрессии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если собака не позволяет никому приближаться к своему хозяину, это может указывать на проблемы у животного, которые требуют коррекции, передает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева. Иначе это может привести к агрессии против человека или других животных, считает специалист.

Если собаководы столкнулись с таким поведением питомца, Голубев советует в первую очередь определить его причину. Если это страх, необходимо пройти курс социализации и научить собаку чувствовать себя комфортно в различных ситуациях. Если же собака проявляет агрессию без страха, важно дать ей понять, что такое поведение недопустимо.

Кинолог также предупредил, что не следует смеяться или поощрять собаку в тот момент, когда она демонстрирует подобное поведение. Вместо этого необходимо показать свое несогласие, сказав «Нельзя!», прекратить контакт с собакой или другим человеком и переключить внимание собаки на другое допустимое действие.

Голубев также предложил начать знакомить собаку с незнакомыми людьми. Сначала они могут просто разговаривать с собаководом, а после того как собака адаптируется и сама захочет познакомиться, вступить в контакт с ней, рекомендовал президент РКФ.

Ранее ветеринар рассказала о российских вакцинах от бешенства и чумки для собак. Это препараты «Мультикан» и «Рабикс», которые активно применяются и отлично работают. И хотя ни одна вакцина не дает полной гарантии защиты, у вакцинированных питомцев будет больше шансов перенести болезнь легче, указала специалист.