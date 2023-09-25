На Даунинг-стрит опровергли болезнь главного мышелова резиденции премьера На Даунинг-стрит опровергли болезнь главного мышелова резиденции кота Ларри

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кот Ларри

Информация об ухудшении здоровья кота Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, не соответствует действительности, сообщает ITV News со ссылкой на источник в офисе главы кабмина Риши Сунака. По словам собеседника издания, кот полностью здоров и находится в прекрасном настроении.

Я бы сказал, что он счастлив и здоров, — рассказал источник.

Сообщения о том, что 16-летний кот Ларри заболел, появились 24 сентября. Издание The Sun написало, что у животного серьезно ухудшилось здоровье, и на Даунинг-стрит разрабатывают протокол, как лучше сообщить британцам о смерти их любимца. Предполагается, что на этот случай подготовят пресс-релиз, который распространят в социальных сетях.

Кот Ларри был нанят на службу в резиденцию британских премьеров в 2011 году. Тогда кабмин возглавлял Дэвид Кэмерон. С тех пор Ларри охранял от мышей территорию еще для четырех других премьер-министров.

Об обязанностях кота на сайте Даунинг-стрит написано, что он, помимо основной работы, «проверяет антикварную мебель на качество сна».