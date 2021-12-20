«Бред сивой кобылы»: Рада оценила подозрения в адрес Порошенко и Медведчука

«Юридический треш» представляют собой подозрения в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса. Данное дело будет прекращено. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в своём Telegram-канале.

Экс-президент Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину.

Как отметил Кузьмин, Порошенко предъявили подозрения по тому же делу, по которому подозревается и Медведчук. Депутат убеждён, что ни тот, ни другой не могут быть осуждены по данному делу.

Суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический треш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется. Чем всё закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено, все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых, — написал депутат.

Кузьмин считает, что доказательства по делу выстроены исключительно на «неких записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведывательных дел», которых в отношении двух политиков никогда не было.

Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведённая в деле, установила, что все эти записи смонтированы, — подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что СБУ и прокуратура умышленно вводят в заблуждение как президента Зеленского, так и всё украинское сообщество. По таким основаниям дело не может быть направлено в суд и на них нельзя строить обвинительный приговор.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука о незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тысяч телефонных звонков руководства администрации действующего на тот момент президента Порошенко по реализации плана.