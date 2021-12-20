«Бред сивой кобылы»: Рада оценила подозрения в адрес Порошенко и Медведчука

«Юридический треш» представляют собой подозрения в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса. Данное дело будет прекращено. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в своём Telegram-канале.
Экс-президент Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину.
Как
Суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический треш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется. Чем всё закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено, все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых, — написал депутат.
Кузьмин считает, что доказательства по делу выстроены исключительно на «неких записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведывательных дел», которых в отношении двух политиков никогда не было.
Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведённая в деле, установила, что все эти записи смонтированы, — подчеркнул парламентарий.
Он заявил, что СБУ и прокуратура умышленно вводят в заблуждение как президента Зеленского, так и всё украинское сообщество. По таким основаниям дело не может быть направлено в суд и на них нельзя строить обвинительный приговор.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука о незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса изучает более 10 тысяч телефонных звонков руководства администрации действующего на тот момент президента Порошенко по реализации плана.