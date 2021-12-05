Боррель: ЕС поддержит Киев в случае конфликта с Москвой

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, страны Евросоюза ведут дипломатическую работу, чтобы не допустить обострения на границе России и Украины, а также поддерживают Киев в связи с возможной угрозой. Он подчеркнул, что Украина является союзником Европы, за которого в случае конфликта обязательно заступятся, заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что это (нападение — NEWS.ru ) было бы серьезным нарушением международного права, — сказал Боррель.

По мнению главы дипломатии, на этом этапе необходимо «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».

Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на её стороне. США очень ясно дали понять, что любой тип нападения России не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами Восточного партнерства, которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину, — сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.

В западных СМИ в последнее время звучат постоянные сообщения о том, что Москва якобы готовится к нападению на Украину, и в связи с этим проводит учения у западных границ и перемещает боевую технику. Всё это является усилением «агрессивных действий» со стороны России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия как суверенное государство, имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.