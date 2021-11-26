В Кремле сочли беспочвенными обвинения РФ в агрессии на Украине
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
19:31, 28 ноября 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кремль расценивает как неприемлемую истерику, нагнетаемую англосаксонскими СМИ и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским вокруг ситуации на юго-востоке Украины. Обвинения в агрессии, выдвигаемые в адрес РФ, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе. Заявления о том, что Россия собирается на кого-то наступать, беспочвенны, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем её абсолютно неприемлемой, — отметил он.