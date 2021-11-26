В Кремле сочли беспочвенными обвинения РФ в агрессии на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что люди, которые не прививают своих детей от коронавируса, совершают преступление против олигархов. Политик добавил, что олигархи из-за этого не смогут «вытащить» ещё денег из бюджета. Соответствующий пост появился в Telegram-канале парламентария.

Вот эти вот родители совершают преступление. Это преступление против олигархов, они меньше денег вытащат из федерального бюджета. И вообще то, что вы существуете, — это преступление против олигархов. Потому что...