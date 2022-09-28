Боррель осудил референдумы в Донбассе и на Украине Боррель назвал референдумы о вхождении в состав России нарушением суверенитета Украины

Фото: dan-news.info

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в Twitter проведенные референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины. По его мнению, результаты голосования были «сфальсифицированы», а сами плебисциты нарушают суверенитет Украины.

ЕС осуждает проведение незаконных «референдумов» и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека, — написал Боррель.

Также он похвалил украинских военных за то, что они продолжают участвовать в боевых действиях с Вооруженными силами России.

Ранее сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы.