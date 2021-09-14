Боррель обвинил Россию в намерении поссорить страны ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия стремится рассорить страны Евросоюза между собой, поэтому им следует быть едиными в вопросах отношений с Москвой. Он считает, что РФ намеренно отказывается от переговоров с ЕС в целом и предпочитает вести диалог с отдельными европейскими государствами, передаёт «Интерфакс».

Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор, — сказал Боррель на сессии Европарламента.

По его словам, Россия с этой целью избегает переговоров с ЕС в целом и предпочитает вести диалог с отдельными европейскими странами.

Боррель добавил, что Россия по-прежнему является крупным игроком на международной арене и «никуда не исчезнет». В связи с этим странам сообщества необходимо стремиться к стабильным, менее конфликтным и более предсказуемым отношениям с Москвой.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать сложившуюся ситуацию в Афганистане. На его слова ответил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил сожаление, что страны ЕС вынуждены поддерживать подобную философию.