Лавров раскритиковал Борреля за слова про Афганистан и Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недопустимости того, чтобы Афганистан «достался» России и Китаю. Его слова приводит РИА Новости.

Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что жалеет страны ЕС, которые «слышат и, видимо, должны поддерживать такую философию».

Не о том заботится господин Боррель! Надо заботиться, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну, — сказал Лавров.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать сложившуюся ситуацию в Афганистане. Он добавил, что ситуация в стране стала трагедией не только для местных жителей, но и для международного сообщества.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что высказывания главы дипломатии Евросоюза вызывают удивление. По его словам, в Брюсселе, вероятно, думают, что «Талибан» (организация запрещена в России) будет исполнять все указания ЕС после ухода из страны войск США и стран НАТО. Дипломат добавил, что происходящее является игрой «с нулевым результатом», когда судьбы афганцев находятся на последнем месте.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявили о желании создать временное правительство, они заявили, что страна будет жить по законам шариата.