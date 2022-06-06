Я остаюсь: Джонсон получил вотум доверия от британских консерваторов Консервативная партия не смогла вынести вотум недоверия премьеру Великобритании Джонсону

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.

Ранее Брейди заявлял, что внутри партии преодолён порог, необходимый для проведения голосования о доверии Джонсону. Само голосование проходило тайно в палате общин. В результате за вынесение вотума доверия выступили 211 представителей партии, против высказались 148.

При этом для сохранения поста премьер-министра Джонсону необходимо было набрать половину плюс один голос, то есть 180 голосов. При этом СМИ сообщали, что в случае сохранения своего поста Джонсон ограждается от процедуры голосования по доверию на год.

Борис Джонсон попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году, в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса, в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки.

Сам премьер заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, особенно с учётом роста цен в его стране и ситуации на Украине.

Ранее The Guardian со ссылкой на данные опроса Opinium сообщила, что больше половины подданных Великобритании поддерживают отставку премьер-министра страны. Около трети (28%) британцев надеются на то, что он сохранит свой пост.