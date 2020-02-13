Великобритания рассматривает приглашение президента РФ Владимира Путина посетить мероприятия, которые состоятся в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила британский посол в России Дебора Броннерт.
По её словам, окончательное решение ещё не принято,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность в том, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне, если ей поступит приглашение.
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