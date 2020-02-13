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В Германии один из пациентов, у которого был диагностирован COVID-19, полностью оправился от вируса. 12 февраля его выписали из мюнхенской клиники.

Врачи ждали 16 дней, отмечает Bild. Медики подчеркнули, что переболевший коронавирусом не заразен и не опасен для общества, ему разрешили вернуться к нормальной жизни сразу же после выхода из медицинского...