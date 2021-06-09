Большинство украинцев назвали войной конфликт с Россией

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Большинство жителей Украины уверены, что между их страной и Россией с 2014 года идёт война. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведённого социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Данную информацию обнародовал «Интерфакс».

Текущий конфликт с Россией назвали войной 71% респондентов. На западе страны так считает 91% опрошенных, на востоке — 48%. С этим мнением солидарность выразили 85% людей, голосовавших за действующего президента Владимира Зеленского. Аналогичной позиции придерживаются 88% сторонников экс-главы государства Петра Порошенко и 76% избирателей Юлии Тимошенко.

Согласно опросу, большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт в Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков, причём количество сторонников такой позиции за последние 1,5 года увеличилось — в ноябре 2019 года их было 45%. Внутренним гражданским конфликтом ситуацию на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР считают 7% респондентов. 15% опрошенных расценивают события в Донбассе как внутренний конфликт, в котором Москва поддерживает одну из сторон.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине. В тот же год к России в результате референдума был присоединён Крым.

Ранее стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук, представляющий Киев в Трёхсторонней контактной группе, считает единство всех политических партий в парламенте условием возвращения Донбасса.

Он убеждён, что в настоящее время политики высказывают необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины. По его словам, они ведут себя «как лебедь, рак и щука», это препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны.