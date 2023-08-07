«Большая боль»: названы потери компаний из Европы на рынке России FT: компании из Европы потеряли на рынке России после начала СВО не менее €100 млрд

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года составили не менее €100 млрд, сообщает The Financial Times. В британском издании считают, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль», после того, как во временное управление Росимущества были переданы доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика».

FT проанализировала отчетность крупнейших европейских фирм за последние полтора года. Анализ показал, что обесценение активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса затронули 176 компаний из Европы. При этом издание не учитывало непрямые макроэкономические факторы, к примеру, повышенную стоимость энергоресурсов и другой продукции из-за СВО и западных санкций против Москвы.

Наибольшие потери после ухода с рынка России понесли нефтегазовые компании, считают в FT. Однако совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies, составившие €40,6 млрд, не помешали компаниям отчитаться о рекордной совокупной прибыли в размере €95 млрд в прошлом году. Им помог глобальный рост цен на энергоресурсы. При этом финансовые корпорации, в частности банки, применяли списания и несли другие расходы на общую сумму в €17,5 млрд, а компании из сферы автомобилестроения потеряли в России €13,6 млрд, отметило издание.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что некоторые владельцы крупных иностранных компаний готовы платить по 15% налогов при уходе из России. По его словам, в министерстве не пытаются спорить с подобными предложениями. Минимальный размер взноса должен составлять 10%.