Более половины шведов поддержали вступление страны в НАТО

Более половины жителей Швеции (51%) выступили за вступление страны в НАТО, против высказались 27%, ещё 22% опрошенных затруднились ответить. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Demoscope, опубликованные газетой Aftonbladet. По словам главы центра Карин Нельссон, число граждан, поддерживающих членство в Альянсе, возросло после начала военной спецоперации России на Украине.

Это влияет на нашу собственную ситуацию с безопасностью, и можно увидеть, что произошло с Украиной, которая не является членом НАТО, — заявила она.

В январе соответствующие показатели составляли 42%, 37% и 21%. Опрос проводился с 25 февраля по 1 марта в Интернете среди 1017 жителей Швеции.

16 февраля министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. По её словам, это прописано во внешнеполитической декларации 2022 года.

Линде подчеркнула, что внешнеполитический курс Швеции подразумевает активную, широкую и ответственную политику с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. По его словам, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.