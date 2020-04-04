Более 19 тысяч испанских медиков заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e5f54f0-77fd-11ea-80e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Около 19,4 тысячи медработников заразились коронавирусом в Испании. Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране.

Глава испанского Минздрава Мария Хосе Сьерра отметила, что с начала эпидемии 20% заразившихся медиков выздоровели. Большинство инфицированных проходят лечение дома, госпитализированы примерно 10%, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, жертвами коронавируса стали 13 медработников.

Всего в Испании зафиксировано свыше 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек, выздоровели — 40 тысяч.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели примерно 263 тысячи. В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки в Испании от коронавируса скончались более 670 человек. При этом количество инфицированных возросло на 6000.