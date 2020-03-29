https://static.news.ru/photo/667fbdee-71c9-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vickie Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жителей Великобритании, умерших в результате заражения коронавирусом, достигло 1228 человек. За последние сутки в больницах скончались более 200 пациентов.

Количество подтверждённых случаев заражения в стране составляет 19,5 тысячи. С утра 28 марта COVID-19 был выявлен у 2,4 тысячи британцев.

Власти отмечают, что в реальности число инфицированных может быть гораздо выше. Тесты на коронавирус делают только тем, кто попадает в больницы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава британского правительства Борис Джонсон предупредил соотечественников об ухудшении ситуации с распространением коронавируса. Премьер призвал их не покидать свои дома без крайней необходимости.

В общей сложности в мире коронавирусом инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.