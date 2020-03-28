https://static.news.ru/photo/c5b5627a-7186-11ea-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал соотечественникам, что ситуация с распространением коронавируса ещё ухудшится. Политик призвал британцев не выходить из дома без крайней надобности.

Послание Джонсона его канцелярия распространила 28 марта по 30 млн адресов. Его печать и отправка почти всех жителям Соединённого Королевства обошлась бюджету в $7 млн, сообщает ТАСС.

Мы делаем правильные приготовления, и чем чётче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернётся в нормальное русло, — говорится в послании премьера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, несмотря на то, что недавно был инфицирован COVID-19 и самоизолировался. Премьер не испытывает сильного недомогания, однако в случае его неспособности руководить страной кабинет министров возглавит глава МИД Доминик Рааб.