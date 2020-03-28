Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал соотечественникам, что ситуация с распространением коронавируса ещё ухудшится. Политик призвал британцев не выходить из дома без крайней надобности.
Послание Джонсона его канцелярия распространила 28 марта по 30 млн адресов. Его печать и отправка почти всех жителям Соединённого Королевства обошлась бюджету в $7 млн,
Мы делаем правильные приготовления, и чем чётче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернётся в нормальное русло, — говорится в послании премьера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, несмотря на то, что недавно был инфицирован COVID-19 и самоизолировался. Премьер не испытывает сильного недомогания, однако в случае его неспособности руководить страной кабинет министров возглавит глава МИД Доминик Рааб.
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