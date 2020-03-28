Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжает руководить действиями правительства и борьбой с коронавирусом, несмотря на то что недавно был инфицирован COVID-19 и самоизолировался. Об этом заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.
Премьер продолжает руководить действиями правительства. Правительство абсолютно едино в том, как бороться с вирусом. Нет никаких пробелов в структуре правительства, — цитирует РИА Новости министра по вопросам бизнеса Алока Шарму, сделавшегося заявление на брифинге 28 марта.
Издание уточняет, что Борис Джонсон не испытывает сильного недомогания, однако в случае его неспособности руководить страной кабинет министров возглавит глава МИД Доминик Рааб.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат.
В посте в Twitter политик сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжит по видеосвязи.