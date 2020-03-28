Фото: Erica Dezonne/Global Look Press

В Грузии к вечеру 28 марта число инфицированных коронавирусом увеличилось на пять — до 90 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, в режиме обязательного карантина находятся 4534 человека, под стационарным наблюдением — 276, ещё 14 человек от общего количества заразившихся выздоровели. Между тем глава Национального центра по контролю...