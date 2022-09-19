Боец элитного подразделения Ветер заявил, что против России воюет весь мир

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Главное отличие специальной военной операции ВС РФ на Украине от других конфликтов заключается в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир, заявил РИА Новости боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер. По его словам, боевой опыт ветеранов действий Сирии, Чечни и Афганистана в данном случае неприменим.

Здесь мы воюем по сути против всего мира, потому что здесь, на Украине, люди, которые стоят против нас, — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ <...>, здесь также и наемников хватает из различных стран, — отметил Ветер.

Ранее боец подразделения разведки Вооруженных сил России на Угледарском направлении с позывным Ладан заявил, что в украинских войсках в Донбассе стали чаще встречаться темнокожие среди иностранных наемников. По его словам, это стало известным благодаря скрытому наблюдению за войсками.

До этого тот же боец сообщил, что украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания. По его словам, среди них значатся американские противоракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки и чешские РПГ и гранатометы.