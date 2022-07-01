Bloomberg: Украина должна выплатить внешний долг $1,4 млрд до 1 сентября

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Украина до 1 сентября должна выплатить внешний долг в размере $1,4 млрд с процентами. Киев рассматривает возможность рассчитаться по нему замороженными российскими резервами, пишет Bloomberg.

У Украины есть время, по крайней мере, до 1 сентября, когда ей нужно выплатить долг в размере $1,4 млрд, включая проценты, — говорится в публикации.

На данный момент киевские чиновники изучают варианты реструктуризации долга с учётом нынешнего положения экономики страны и проблем с исполнением бюджета. Вариант расчёта российскими золотовалютными резервами считается спорным с юридической стороны. Также Украина ведёт переговоры с Международным валютным фондом.

С момента начала спецоперации Украина получила от государств-партнёров $6,5 млрд. В сумму вошли как гранты, так и кредиты, при этом не уточняется, какую сумму нужно возвращать. В марте МВФ одобрил помощь Киеву в размере $1,4 млрд, Британия выделила Киеву $100 млн. В апреле Канада выдала Украине кредит $398 млн сроком на 10 лет.

Накануне Япония решила выделить для Украины дополнительно $100 млн гуманитарной помощи на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев. Кроме того, Токио предоставит поддержку Киеву в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона урожая.