Япония выделит Украине дополнительные $100 млн гуманитарной помощи

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Япония выделит для Украины дополнительно $100 млн гуманитарной помощи на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит Japan Today. Кроме того, Япония предоставит поддержку Украине в расширении мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона урожая. Между тем читатели этой новости восприняли ее весьма неоднозначно, отмечая, что контроль за этими средствами будет невозможен, а их источник неизвестен.

Столько денег планируется выделить Украине — и без всякого понимания того, куда они действительно попадут. Если уж некуда девать деньги, отдайте их бедным и престарелым в самой Японии, — пишет пользователь с ником vic.M.

Ранее стало известно, что правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции в отношении 160 российских физических лиц и организаций из-за ситуации на Украине. Вскоре после этого российские парламентарии предложили праздновать 3 сентября День Победы над милитаристской Японией вместо прежнего дня окончания Второй мировой войны. По мнению китайских аналитиков, если новое название праздника примут, это будет означать, что Токио стало стратегическим врагом Москвы.