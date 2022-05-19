Япония выделит Украине $300 млн на гуманитарные нужды

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Япония заявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $300 млн на гуманитарные нужды. Об этом сообщает телеканал NHK.

Официально объявить об этом планируется на следующей неделе в ходе визита президента США Джо Байдена в страну. Общий объём оказанной Японией помощи Украине будет составлять $600 млн. При этом власти страны продолжат изучать вопрос возможной поддержки Киева в дальнейшем.

На фоне антироссийских санкций в Японии несут убытки банки. Финансовые потери крупнейших японских банковских групп — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — по результатам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, составили более 350 млрд иен ($2,71 млрд). Большая часть потерь связана с невозможностью возврата клиентами выданных им кредитов.

Ранее глава крупнейшего нефтяного холдинга Японии Eneos Holdings Такэси Сайто сообщил о прекращении импорта нефти из России. По словам топ-менеджера, такое решение принято из-за репутационных рисков на фоне событий на Украине.