Bloomberg: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку угля из России, сообщает Bloomberg. Как говорится в новом руководстве ЕС по санкциям против РФ, передача определенных товаров, включая уголь и сопутствующие товары, «должна быть разрешена для борьбы с отсутствием продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

По информации агентства, некоторые государства — члены ЕС, в том числе Польша и страны Балтии, раскритиковали обновленное руководство во время встреч европейских министров и попросили комиссию приостановить публикацию документа до тех пор, пока вопрос не будет решен.

По словам источников агентства, в ходе заседания Еврокомиссия пояснила, что разъяснения в новом руководстве были сделаны для того, чтобы не допустить негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран мира, и в первую очередь это касается удобрений. В документе также упоминается древесина и некоторые цементные изделия.

Дипломаты попросили ЕК более подробно объяснить такое решение, опасаясь, что оно может выйти за рамки прежних обязательств и смягчить санкции в отношении этих российских товаров.

Ранее сообщалось, что полный запрет на импорт российского угля вступил в силу в ЕС согласно пятому пакету санкций, принятому в апреле. Срок действия отсрочки для исполнения контрактов по указанным действиям истек 10 августа. В дополнительных мерах антироссийского давления от 8 апреля говорится о целесообразности ограничения экспорта авиатоплива, других российских товаров, а также о дополнительных ограничениях, в частности на уголь и другие ископаемые виды топлива.