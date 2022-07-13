Bloomberg: ЕС примет срочные меры при прекращении поставок газа из России

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен принять ряд экстренных экономических мер на случай, если Россия внезапно прекратит поставки газа. По мнению Брюсселя, риск того, что Москва примет соответствующее решение, достаточно велик. В связи с этим Еврокомиссия начала подготовку к данному сценарию, пишет Bloomberg.

В плане действий, разрабатываемом ЕК, предусматриваются рекомендации странам сообщества по переходу на альтернативные виды топлива в промышленности и энергетике, информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения, а также введение лимитов на потребление энергии. Последняя мера готовится на крайний случай.

Своевременное принятие решений может на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках, — цитирует агентство содержание документа.

Предполагается, что план экстренных мер будет принят 20 июля. Не исключается, что к этому времени в его содержание будут внесены изменения. В ЕК отметили, что ситуация с газом в Европе «переживает критический момент».

Ранее сообщалось, что темпы заполнения газохранилищ в Европе снизились вдвое из-за остановки трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание. ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. При этом отбор топлива из них вырос с 17 до 76 млн куб. м.

Сегодня днем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал 13 июля заседание кабинета министров для обсуждения проблем с поставками газа, влияющих на европейский энергетический рынок. Правительство Венгрии после заседания приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в области энергетики, что подразумевает под собой введение специальных мер, направленных на обеспечение страны достаточным количеством топлива.