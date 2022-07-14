Bloomberg: ЕС обсуждает снятие санкций с ряда россиян

Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе обсуждается вопрос о снятии санкций с ряда российских граждан. По мнению юристов ЕС, ограничения в отношении данных персон были введены без достаточных на то оснований, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, к настоящему времени около 30 россиян обратились в суд с требованиями об исключении их из санкционных списков и еще 10 — напрямую в ЕС. В частности, в их числе бизнесмены Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов.

Юридическая служба Европейского совета проинформировала послов ЕС, что некоторые из этих запросов обоснованны. Информация, предоставленная лицами, на которых наложены санкции, показала, что доказательства, лежащие в основе санкций, были слабыми, устаревшими, либо ошибочными, — говорится в публикации.

Агентство также отмечает, что власти ЕС готовят новый пакет санкций в отношении России. Предполагается, что в него будут включены около 50 физических и юридических лиц. Он может быть принят на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, новый пакет европейских санкций коснется импорта золота из России и экспорта в РФ некоторых товаров двойного назначения. При этом из него исключат ограничения на импорт российского газа, поскольку от топлива зависит «ряд стран».