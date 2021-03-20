Bloomberg: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз станет внимательно рассматривать и, вероятно, отклонять запросы на экспорт вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобританию до тех пор, пока производитель не исполнит всех обязательств в отношении поставок препарата в страны блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины от AstraZeneca из Евросоюза, поскольку компания поставила в страны сообщества только часть согласованных ранее объёмов. Так, в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в страны ЕС лишь 30% оговорённого количества препарата.

По данным Bloomberg, в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз вакцины, однако лишь небольшая часть этого объёма связана с вакциной AstraZeneca. При этом осведомлённый источник сообщил, что собственные контракты между Евросоюзом и компанией-производителем не соблюдаются. Поэтому дозы препарата, производимые на предприятиях AstraZeneca в Европе, будут использоваться только для поставок в ЕС.

В свою очередь Великобритания ответила на угрозы Евросоюза заблокировать экспорт вакцины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал попытки Брюсселя препятствовать поставкам препаратов от COVID-19 контрпродуктивными. Об этом писал NEWS.ru.