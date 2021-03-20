Bloomberg: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию

Европейский союз станет внимательно рассматривать и, вероятно, отклонять запросы на экспорт вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобританию до тех пор, пока производитель не исполнит всех обязательств в отношении поставок препарата в страны блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины от AstraZeneca из Евросоюза, поскольку компания поставила в страны сообщества только часть согласованных ранее объёмов. Так, в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в страны ЕС лишь 30% оговорённого количества препарата.
По данным Bloomberg, в Великобританию из Евросоюза было
В свою очередь Великобритания ответила на угрозы Евросоюза заблокировать экспорт вакцины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал попытки Брюсселя препятствовать поставкам препаратов от COVID-19 контрпродуктивными. Об этом писал NEWS.ru.