Bloomberg: ЕС боится рецессии из-за инфляции и кризиса на Украине

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Европейский центральный банк может столкнуться с рецессией или стагфляцией, что вызывает большие опасения в ЕС, пишет Bloomberg. Кризис на Украине, а также рост цен на энергоносители привели к рекордной за последние годы инфляции. Ранее о том, что Европа может столкнуться с проблемами в экономике, заявляли эксперты крупных международных финансовых организаций, таких как JPMorgan Chase, HSBC и Goldman Sachs.

Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьёзных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: высокая инфляция, продолжающийся кризис на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис, — отмечает агентство.

В Европейском центральном банке настроены оптимистично, считая, что смогут выйти из стимулирования экономики в эпоху кризиса. Но эксперты сомневаются, что ЕЦБ сумеет избежать рецессии.



Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что украинский кризис может привести к глобальному голоду на планете. Последствия прекращения поставок продуктов ощутимы уже сейчас, а сознательная «блокада экспорта» из России является якобы частью «гибридной войны», которая «подпитывает почву для новых кризисов».