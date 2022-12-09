Беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу банка в Польше

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В польском городе Перемышль беженка с Украины ворвалась в банк PKO Bank Polski и набросилась с ножом на одну из сотрудниц. Полиция задержала нападавшую, по предварительным данным, она может страдать расстройством психики, пишет газета Kresy.pl.

Издание опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как вооруженная ножом беженка держит за волосы одну из сотрудниц банка. По словам очевидцев, женщина вела себя агрессивно и отказывалась прислушиваться к окружающим.

Обезвредить нападавшую удалось охране банка после того, как пожилая клиентка несколько раз ударила ее костылем. Прибывшие на место полицейские забрали украинку. По сведениям издания, при себе у нее имелись лекарства, свидетельствующие о том, что она проходит курс психиатрического лечения.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обвинил украинского беженца в изнасиловании. Полиция задержала подозреваемого, но вскоре отпустила, не найдя доказательств содеянного. В момент предполагаемого преступления британец находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог детально вспомнить инцидент.