https://static.news.ru/photo/9d58572a-e20b-11e9-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Члены исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» возложили цветы к Памятнику советским ветеранам на горе Авала в Белграде. Акция была приурочена к 75-летию начала Белградской наступательной операции.

Боевые действия, проходившие с 28 сентября по 20 октября 1944 года, привели к освобождению восточных и северо-восточных районов Югославии, включая столицу страны, а также разгрому фашистской группировки «Сербия».

Памятник ветеранам был воздвигнут в 1964 году после трагической гибели на этом месте советской делегации во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, которая летела в Белград на празднование 20-летия освобождения города от нацистов. В условиях плохой видимости самолёт Ил-18 врезался в гору и взорвался, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что копии Знамени Победы предложили размещать на фасадах зданий в памятные даты. Предполагается, что их будут вывешивать во всех городах-героях и городах воинской славы.