Власти ФРГ отклонили просьбу Украины о военной помощи. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, Украина благодарна Германии за предоставление политической и финансовой помощи.
Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут, — рассказал Пристайко немецкому порталу RND.
Глава МИДа выразил надежду, что немецкое руководство пересмотрит свою позицию и изменит решение по этому вопросу, так каксейчас Киев нуждается в помощи. Он заявил, что «Германия и ЕС много сделали» для Украины, но «этого не достаточно, чтобы остановить смерть людей».
Ранее News.ru писал о том, что временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.