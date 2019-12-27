https://static.news.ru/photo/70caa60c-28c1-11ea-aa08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundeswehr/facebook.com

Власти ФРГ отклонили просьбу Украины о военной помощи. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, Украина благодарна Германии за предоставление политической и финансовой помощи.

Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут, — рассказал Пристайко немецкому порталу RND .

Глава МИДа выразил надежду, что немецкое руководство пересмотрит свою позицию и изменит решение по этому вопросу, так как сейчас Киев нуждается в помощи. Он заявил, что «Германия и ЕС много сделали» для Украины, но «этого не достаточно, чтобы остановить смерть людей».

Ранее News.ru писал о том, что временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.