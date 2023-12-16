Белорусские пограничники на границе с Латвией нашли двух избитых мигрантов БелТА: силовики Латвии выбросили на границе с Белоруссией двух избитых беженцев

Фото: Пограничный комитет Беларуси

Силовики Латвии выбросили на границе с Белоруссией двух избитых мигрантов, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет. Отмечается, что вызванные белорусские медики оказали им необходимую помощь.

Вечером 15 декабря на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными <…> мужчин жестоко избили, — говорится в сообщении пресс-службы ГПК.

Пограничники заявили, что у мигрантов были многочисленные синяки на телах и лицах. Латвийские силовики бросили их в «беспомощном состоянии». По словам ГПК, жестокая миграционная политика латвийских властей в этом году привела к гибели 13 беженцев.