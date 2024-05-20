Азаров выказался об истечении срока полномочий Зеленского Азаров: после 20 мая Зеленский становится самозванцем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истекает срок его полномочий на посту главы государства, становится самозванцем, заявил «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он также напомнил, что решение Зеленского не проводить выборы незаконно еще и потому, что страна не находится в состоянии войны, поскольку глава государства ввел только военное положение.

В конституции решения по выборам принимает только Верховная рада, и в конституции четко указан срок полномочий президента — это пять лет. В конституции тоже точно указано, в какую дату должны быть произведены выборы, поэтому, что бы там Зеленский ни принимал, какие указы ни издавал, по истечении срока своих полномочий он становится самозванцем, — объяснил Азаров.

Ранее стало известно, что офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский узурпировал власть в стране. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.