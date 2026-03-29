29 марта 2026 в 10:49

Замглавы Челябинска избрали меру пресечения

Заммэра Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Заместителя мэра Челябинска Александра Астахова отправили под арест до 28 мая, передает РИА Новости. По предварительной информации, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Избрать Астахову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 28 мая 2026 года, — прозвучало в суде.

На заседании судья уточнил, что Астахов обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ. По данным следствия, ущерб от действий обвиняемого составляет более 15 млн рублей, и эта сумма не окончательная. Всего по делу проходят семь человек, в том числе сотрудники МУП «ПОВВ».

Ранее сообщалось, что начальника городского управления ЖКХ Челябинска Вадима Храмцова обвинили в злоупотреблении полномочиями. По предварительной информации, действия чиновников нанесли ущерб бюджету города в 150 млн рублей. По словам источника, обвиняемые проводили финансовые махинации в ходе заключения договоров между подконтрольными им коммерческими структурами и муниципальным водоканалом.

