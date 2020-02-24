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Ситуация с коронавирусом нового типа в Италии не повод для паники, но необходимо сохранять хладнокровие, считает канцлер Австрии Себастьян Курц.

Нельзя исключать, что в других европейских странах подтвердятся случаи заражения коронавирусом. Поэтому необходимо быть наготове, — цитирует политика РИА Новости. В общей сложности в Италии выявлено более 220 случаев заражения...