Фото: Markus Brandhuber/www.imago-images.de/Global Look Press

Минимум десять человек получили травмы во время карнавала в городе Фолькмарзен (Германия). В толпу зрителей врезался автомобиль.

Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, водителя задержали, передаёт телеканал ARD.

Накануне смертельное ДТП произошло в округе Вадодара западного штата Гуджарат в Индии. В результате столкновения пассажирского автофургона с грузовиком погибли по меньшей мере 12 человек.

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