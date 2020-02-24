Минимум десять человек получили травмы во время карнавала в городе Фолькмарзен (Германия). В толпу зрителей врезался автомобиль.
Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, водителя задержали,
HNA: 15 lidÃ zranÄno potÃ©, co auto vjelo do davu lidÃ ve mÄstÄ Volkmarsen v NÄmecku.— Filip HorkÃ½ (@FilipHorky)
https://t.co/iwho09btXo pic.twitter.com/Roz5oyksJH February 24, 2020
Накануне смертельное ДТП произошло в округе Вадодара западного штата Гуджарат в Индии. В результате столкновения пассажирского автофургона с грузовиком погибли по меньшей мере 12 человек.
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