Австрийские военные научили собаку выявлять COVID-19

Военные Австрии представили первую служебную собаку, способную выявлять COVID-19 на медицинских масках заразившихся, следует из сообщения пресс-службы Министерства обороны страны.
Так, необычную способность получила бельгийская овчарка по кличке Фэнтэзи Форэвер из Зетальблика.
Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как уточняется, в настоящее время первый этап испытаний завершает вторая служебная собака, а до конца 2020 года планируется обучить этому навыку ещё двух псов,
В Австрии с начала пандемии выявили 322 тысячи случаев COVID-19, 281 тысяча человек выздоровели, скончались 4473.
Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).
Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что на медицинских работников приходится 14% всех случаев заражения COVID-19, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.