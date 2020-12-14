Австрийские военные научили собаку выявлять COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2f16650-3e39-11eb-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global look Press

Военные Австрии представили первую служебную собаку, способную выявлять COVID-19 на медицинских масках заразившихся, следует из сообщения пресс-службы Министерства обороны страны.

Так, необычную способность получила бельгийская овчарка по кличке Фэнтэзи Форэвер из Зетальблика.

Первый этап испытаний собаки переходит в практическую фазу, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как уточняется, в настоящее время первый этап испытаний завершает вторая служебная собака, а до конца 2020 года планируется обучить этому навыку ещё двух псов, передаёт ТАСС.

В Австрии с начала пандемии выявили 322 тысячи случаев COVID-19, 281 тысяча человек выздоровели, скончались 4473.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что на медицинских работников приходится 14% всех случаев заражения COVID-19, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.