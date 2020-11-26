Австрийская деревня из-за шуток туристов сменит название

https://static.news.ru/photo/4fb4446c-3092-11eb-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: joeck-12.livejournal.com

Всемирно известная австрийская деревня Фуккинг (Fucking) решила сменить название, привлекающее туристов, но доставляющее неудобства местным жителям.

По данным телеканала oe24, местный совет уже принял соответствующее решение. Новое название деревня получит с 1 января 2021 года. Как сообщила бургомистр муниципалитета Тарсдорф, куда входит деревня, Андреа Хольцнер, административно-технический процесс всё ещё продолжается, однако к январю уже должен завершиться.

Решение уже принял местный совет, — заявила она.

Деревня стала знаменитой после многочисленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях. Множество туристов приезжает туда, чтобы делать фото с табличкой с названием населённого пункта. Кроме того, табличку много раз воровали, что вынудило местных жителей заделать её в бетон и приварить. Согласно решению местного совета, деревня получит названию Fugging.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской деревне с роботами, обустроенной на Марсе. По его словам, лозунги из видео «Мы расширяемся!» и «Сделаем Красную планету зелёной!» правильные.