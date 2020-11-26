Австрийская деревня из-за шуток туристов сменит название

Всемирно известная австрийская деревня Фуккинг (Fucking) решила сменить название, привлекающее туристов, но доставляющее неудобства местным жителям.
По данным телеканала oe24, местный совет уже
Решение уже принял местный совет, — заявила она.
Деревня стала знаменитой после многочисленных упоминаний в иностранных СМИ и соцсетях. Множество туристов приезжает туда, чтобы делать фото с табличкой с названием населённого пункта. Кроме того, табличку много раз воровали, что вынудило местных жителей заделать её в бетон и приварить. Согласно решению местного совета, деревня получит названию Fugging.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской деревне с роботами, обустроенной на Марсе. По его словам, лозунги из видео «Мы расширяемся!» и «Сделаем Красную планету зелёной!» правильные.