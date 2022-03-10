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Аваков опроверг сообщения СМИ о своей гибели

15:08, 10 марта 2022
Аваков опроверг сообщения СМИ о своей гибели Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о своей гибели в Харькове. Он сообщил, что на данный момент находится в Киеве, передаёт Telegram-канал RT.

Аваков опровергает сообщения о том, что его убили в Харькове: он опубликовал видео, на котором утверждает, что находится в Киеве. Помещение на кадрах очень похоже на бункер, — говорится в сообщении. 

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее рассказал, что каждый второй житель покинул Киев. В городе на данный момент осталось чуть меньше двух миллионов человек.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам оказалась неэффективной по вине украинской стороны. Он отметил, что Киев не смог проинформировать население о возможностях эвакуации.

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