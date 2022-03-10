«Каждый второй уехал»: Кличко о жителях Киева

Каждый второй житель Киева покинул город, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, слова которого приводит «Укринформ». Градоначальник подчеркнул, что в нём на данный момент осталось чуть меньше двух миллионов человек.

По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится, — рассказал Кличко.

По результатам переписи, в 2001 году в Киеве прoживало более 2 млн 600 тысяч человек. Проведённая кабмином Украины oценка численности населения на 1 декабря 2019 года показала, что в столице проживают около 3 млн 700 тысяч человек.

Минобороны России ранее обратилось к мирным жителям Киева с предложением покинуть город. Для этого был открыт коридор по трассе Киев — Васильков, данное направление, по данным ведомства, «открыто и безопасно».

При этом, как подчеркнули в ведомстве, власти Украины готовы и дальше использовать население столицы в качестве живого щита. Кроме того, находиться в городе опасно, так как в нём орудуют вооружённые банды мародёров и националистов.