12 ноября 2025 в 16:10

Арестович предрек Зеленскому политическую катастрофу

Арестович: скандал с Миндичем стал началом конца президентства Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине может стать началом политического конца для президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-советник его офиса Алексей Арестович на своем YouTube-канале. Он напомнил о своих предыдущих прогнозах относительно ноябрьского кризиса для действующего руководства страны.

Политик предположил, что текущая ситуация достигнет своей кульминации приблизительно в мае будущего года, обозначив таким образом временные рамки политического кризиса. По его мнению, антикоррупционное расследование является инструментом давления на Зеленского со стороны американских властей. Такой подход, как считает Арестович, должен склонить украинское руководство к компромиссным решениям в конфликте с РФ.

Экс-советник охарактеризовал Зеленского как чрезвычайно упрямого политика, что подтверждается известным инцидентом в Белом доме в феврале. Именно эта черта, по его версии, вынудила зарубежных партнеров прибегнуть к заранее подготовленным механизмам влияния.

Масштабная антикоррупционная операция была инициирована Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября. В рамках расследования, которое продолжалось полтора года, были собраны многочисленные аудиодоказательства, а главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, считающийся «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник президента Владимира Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

