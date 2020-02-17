https://static.news.ru/photo/b65324f0-51c1-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nicolas Economou

Парижский апелляционный суд решил оставить гражданина России Александра Винника под стражей. Его подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

По мнению суда, ограничение его свободы связано с предотвращением сговора между обвиняемым и его сообщниками. Соответствующее решение было принято в понедельник, 17 февраля, пишет ТАСС.

В мае 2018 года задержанный в Греции Александр Винник написал явку с повинной российским следователям на фоне новостей о готовящемся на него покушении в тюрьме. В России мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В Греции его подозревают в отмывании четырёх миллиардов долларов.

NEWS.ru писал ранее, что греческий министр юстиции Костат Циарас одобрил экстрадицию Александра Винника во Францию.