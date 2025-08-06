Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине

NTK: жительница Швеции Хендстрем рассказала о встрече с ангелами после аварии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шведка Жанетт Хедстрем пережила клиническую смерть во время страшного ДТП в 2004 году и утверждает, что встретила ангелов, сообщает издание Need To Know (NTK). По словам женщины, в состоянии между жизнью и смертью ей показали будущего мужа и детей.

Авария произошла, когда 21-летняя на тот момент Хедстрем ехала в машине со сводной сестрой. При попытке обгона грузовика их автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

Я не могла дышать, все болело <...>. Единственное, чего я хотела, — вернуться домой. А потом покинула свое тело, — вспоминает женщина.

В состоянии клинической смерти Хедстрем оказалась в особом пространстве, которое она описывает как «зал ожидания». Там она встретила умершую крестную мать и двух ангелов.

Я увидела, как гашу вибрации моих детей, которых мне только предстояло встретить и создать. Ангелы показали мне, как важно, чтобы жизнь продолжалась, — рассказывает шведка.

Несмотря на тяжелейшие травмы (разрыв диафрагмы и кишечника, повреждение легких), Хедстрем полностью восстановилась. Как утверждается, все предсказания ангелов сбылись: она встретила показанного ей мужчину, родила двоих детей. Третья беременность закончилась выкидышем, но женщина не исключает, что может еще родить.

Ранее сообщалось, что на одном из горных хребтов на юге Чили пользователи Сети разглядели гигантское человеческое лицо, что мгновенно вызвало бурные обсуждения в уфологических кругах. Известный исследователь НЛО Скотт Уоринг первым обратил внимание на этот странный природный феномен, выдвинув гипотезу о возможной связи изображения с древними внеземными цивилизациями.

