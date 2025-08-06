Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине NTK: жительница Швеции Хендстрем рассказала о встрече с ангелами после аварии

Шведка Жанетт Хедстрем пережила клиническую смерть во время страшного ДТП в 2004 году и утверждает, что встретила ангелов, сообщает издание Need To Know (NTK). По словам женщины, в состоянии между жизнью и смертью ей показали будущего мужа и детей.

Авария произошла, когда 21-летняя на тот момент Хедстрем ехала в машине со сводной сестрой. При попытке обгона грузовика их автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

Я не могла дышать, все болело <...>. Единственное, чего я хотела, — вернуться домой. А потом покинула свое тело, — вспоминает женщина.

В состоянии клинической смерти Хедстрем оказалась в особом пространстве, которое она описывает как «зал ожидания». Там она встретила умершую крестную мать и двух ангелов.

Я увидела, как гашу вибрации моих детей, которых мне только предстояло встретить и создать. Ангелы показали мне, как важно, чтобы жизнь продолжалась, — рассказывает шведка.

Несмотря на тяжелейшие травмы (разрыв диафрагмы и кишечника, повреждение легких), Хедстрем полностью восстановилась. Как утверждается, все предсказания ангелов сбылись: она встретила показанного ей мужчину, родила двоих детей. Третья беременность закончилась выкидышем, но женщина не исключает, что может еще родить.

