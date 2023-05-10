Конфликт на Украине затянется на долгие годы, независимо от результатов контрнаступления ВСУ, считает аналитик издания Bloomberg Андреас Клут. Даже если украинская армия потерпит поражение, страны Запада должны продолжать военные поставки Киеву, потому что другого выхода у НАТО нет, ибо на карту поставлено слишком много, цитирует мнение аналитика «ПолитРоссия» в пересказе материала.
По словам автора, ожидания Запада от афишируемого украинского наступления «излишне раздуты». Несмотря на то, что ВСУ получили тяжелые западные танки, попытка отвоевать утраченные территории вряд ли увенчается успехом, так как Россия «не теряла времени зря».
Российские войска окопались, используя устрашающие системы и укрепления для защиты своих позиций. Их цель — отразить ожидаемое украинское наступление или, по крайней мере, ограничить его, — считает эксперт.
По его мнению, основной вопрос состоит в том, сохранит ли Запад темпы и объемы помощи Украине в случае провала контрнаступления. В частности, речь будет идти о судьбе поставок Киеву американских или европейских истребителей.
При этом автор статьи заявляет, что, несмотря на исход контрнаступления, НАТО должно и дальше оказывать Киеву необходимую военную помощь, даже если это затянет конфликт на долгие годы. По мнению Клута, другого выхода у Альянса нет, так как «на карту было поставлено слишком много».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете Bild, что в случае провала контрнаступления Киев подготовит следующее.