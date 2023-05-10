Кирилл Гуцков

Аналитик Bloomberg заявил о безвыходном положении НАТО на Украине Bloomberg: Запад поставил на карту слишком много и продолжит военные поставки Украине

10 мая 2023 в 12:50

Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Танки армии США стоят в товарном поезде на вокзале в Заальфельде, Германия