Амстердамский суд обязал РИА ФАН удалить фейковые материалы

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Суд в Амстердаме обязал входящее в медиагруппу «Патриот» издание РИА ФАН удалить пять материалов, содержащих фейковую информацию о попытке подкупа со стороны журналистов расследовательской группы Bellingcat.

РИА ФАН входит в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. Издание связывают с «фабрикой троллей», сотрудники которой занимаются продвижением позиции российских властей в соцсетях с использованием множества фейковых аккаунтов.

В 2019 году РИА ФАН попало в спам-лист «Википедии»: материалы издания запрещены к использованию в качестве ссылок к статьям. В энциклопедии сообщили, что агентство часто искажает реальную картину.

Ранее, как писал NEWS.ru, «Новая газета» и журналист издания Денис Коротков подали в суд на РИА ФАН. В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требуется удалить материалы с сайта РИА ФАН с обвинениями в адрес Короткова. В них утверждалось, что журналист якобы связан с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.